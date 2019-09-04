Facebook тоже хочет отказаться от лайков

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Facebook тоже хочет отказаться от лайков
Facebook тоже хочет отказаться от лайков / fortune.com

Социальная сеть Facebook тоже думает над тем, чтобы скрыть количество лайков. Сейчас проходит тестирование нового подхода к оценке публикаций – при этом количество лайков сообщения видит только его автор.

Об этом сообщила специалистка по обратной инженерии Джейн Вонг, передает TechCrunch.

При этом остальным пользователям будет отображаться только перечень из нескольких друзей, которым понравился этот пост.

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Для чего изменения? Эти нововведения должны защитить пользователей от зависти и переживания из-за своей популярности. Ведь не видя количество лайков других пользователей человек не будет сравнивать себя с другими популярными блогерами. По крайней мере так думают в компании.

via GIPHY

Instagram тоже без лайков. С похожей инициативой ранее уже выступили в дочерней компании Facebook - Instagram. В этой социальной сети тоже тестируют функцию скрытых лайков. Нововведение позволит скрыть лайки от всех, кроме автора публикации.

Сейчас соцсеть начала скрывать количество лайков для пользователей из семи стран: Канады, Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Instagram Facebook
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