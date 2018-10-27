Facebook удалил более 80 страниц, групп и аккаунтов: известна причина

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Facebook удалил более 80 страниц, групп и аккаунтов
Facebook удалил более 80 страниц, групп и аккаунтов / Фото из открытых источников

Социальная сеть Facebook 26 октября сообщила об удалении 82 страниц, сообществ и аккаунтов, связанных с Ираном.

Об этом говорится в пресс-релизе корпорации Facebook.

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"Сегодня мы удалили ряд страниц, групп и аккаунтов, которые берут начало в Иране, за скоординированное недостоверную поведение в Facebook и Instagram", – говорится в сообщении корпорации Facebook.

Согласно информации, среди удаленных оказались 30 страниц, 33 учетные записи и три сообщества в Facebook, а также 16 учетных записей в Instagram. Отмечается, что на, как минимум, одну из этих страниц были подписаны более 1 миллиона аккаунтов. Кроме того, по меньшей мере, к одной из этих групп присоединились более 25 тысяч аккаунтов.

Проведенная вручную проверка этих аккаунтов связала их (владельцев учетных записей) деятельность с Ираном,
​— добавили в Facebook.

Кроме того, в пресс-релизе отметили, что деятельность лиц, которые были руководителями удаленных учетных записей и наполняли страницы, была нацелена на людей из США и Великобритании. По информации в сообщении корпорации Facebook, владельцы заблокированных страниц выдавали себя за американских граждан или за британских подданных, публикуя сообщения на политические темы.

Напомним, в сентябре 2018 года хакерская атака на соцсеть Facebook затронула почти 50 миллионов учетных записей. Еще около 90 миллионов пользователей в компании советуют принять меры по своей безопасности.

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Теги: Новости США Техно Интернет Иран Великобритания Facebook Кибербезопасность
Источник: 24 канал
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