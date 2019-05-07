Facebook удалил почти сотню российских учетных записей из-за распространения фейков

Компания удалила не менее 97 страниц, групп и учетных записей Facebook созданных в России и действующих в Украине. Причиной стало целенаправленное распространение недостоверной, манипулятивной и пропагадистской информации.

В официальном блоге соцсети указано, что удалили страницы в рамках борьбы с манипулированием пользователями Facebook.

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Мы удалили 97 учетных записей Facebook, страниц и групп, которые демонстрировали скоординированную обманчивое поведение как часть сети, выходящий из России и сосредоточенной в Украине,

– говорится в сообщении.

В основном с помощью удаленных аккаунтов распространялась информация о новостях и политику в Украине, войне на востоке страны, а также о политике России и войне в Сирии.

В частности было удалено 62 личных аккаунта, 10 публичных страниц и 25 групп. На каждой странице было не менее 34 тысяч подписчиков.

Также соцсеть удалила 21 учетную запись, связанную с Австрией, Прибалтикой, Германией, Испанией, Украиной и Великобританией. Там публиковалась информация о местной политике, иммиграции, религиозных вопросах и НАТО.

К слову, в конце марта Facebook удалил 1907 страниц и аккаунтов, связанных с Россией. По данным соцсети, они распространяли спам или участвовали в скоординированных схемах рассылки недостоверной информации, в том числе об Украине.