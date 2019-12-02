Facebook впервые обозначил пост как ложную информацию

Компания Facebook впервые разместила под одним из постов в социальной сети, который распространили в Сингапуре, сообщение о том, что в тексте содержится дезинформация.

Сообщение появилось непосредственно под записью. Его могут видеть только члены сингапурского сегмента Интернета. Это было сделано по требованию властей Сингапура, сообщает BBC.

Интересно: Facebook сообщил об утечке данных сотен пользователей Android

С чего все началось

Недавно, 23 ноября, местное оппозиционное издание States Times Review разместило публикацию с результатами расследования. В ней говорится о задержании и аресте общественного активиста, который выступал против власти, а также о фальсификации выборов. Также в материале говорится о "возможных попытках превратить Сингапур в Христианское государство".

Представители правоохранительных органов информацию об аресте отрицают.

Как отреагировала власть

Власти Сингапура объявили, что издание "выдвигает оскорбительные обвинения против избирательного департамента, премьер-министра и избирательного процесса". Власти также постановили, что автор публикации, гражданин Австралии Алекс Тан, должен внести изменения в свою запись от 23 ноября. Тот отказался, отметив, что "не будет выполнять никаких распоряжений иностранного правительства".

Как следствие власти Сингапура потребовали от Facebook электронное сообщение, содержащее ложную информацию.

Публикация в Facebook обозначили как фейк

Закон о борьбе с фейковой информацией

Документ начал действовать в октябре. Он дает возможность власти Сингапура требовать удалить или исправить информацию, которая "противоречит общественным интересам".

Нарушителям, которые распространяют "ложные данные", может грозить штраф или тюремный срок до 5 лет.

Это стало первым таким обращением к социальной сети после того, как закон вступил в силу. Стоит отметить, что это первый случай, когда Facebook разместил под постом пользователя сообщение про фейк.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно