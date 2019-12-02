Facebook впервые обозначил пост как ложную информацию

22 Читати новину українською
Это первый подобный случай / bbc

Компания Facebook впервые разместила под одним из постов в социальной сети, который распространили в Сингапуре, сообщение о том, что в тексте содержится дезинформация.

Сообщение появилось непосредственно под записью. Его могут видеть только члены сингапурского сегмента Интернета. Это было сделано по требованию властей Сингапура, сообщает BBC.

Интересно: Facebook сообщил об утечке данных сотен пользователей Android

С чего все началось

Недавно, 23 ноября, местное оппозиционное издание States Times Review разместило публикацию с результатами расследования. В ней говорится о задержании и аресте общественного активиста, который выступал против власти, а также о фальсификации выборов. Также в материале говорится о "возможных попытках превратить Сингапур в Христианское государство".

Представители правоохранительных органов информацию об аресте отрицают.

Как отреагировала власть

Власти Сингапура объявили, что издание "выдвигает оскорбительные обвинения против избирательного департамента, премьер-министра и избирательного процесса". Власти также постановили, что автор публикации, гражданин Австралии Алекс Тан, должен внести изменения в свою запись от 23 ноября. Тот отказался, отметив, что "не будет выполнять никаких распоряжений иностранного правительства".

Как следствие власти Сингапура потребовали от Facebook электронное сообщение, содержащее ложную информацию.

Публикация в Facebook обозначили как фейк

Закон о борьбе с фейковой информацией

Документ начал действовать в октябре. Он дает возможность власти Сингапура требовать удалить или исправить информацию, которая "противоречит общественным интересам".

Нарушителям, которые распространяют "ложные данные", может грозить штраф или тюремный срок до 5 лет.

Это стало первым таким обращением к социальной сети после того, как закон вступил в силу. Стоит отметить, что это первый случай, когда Facebook разместил под постом пользователя сообщение про фейк.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
сегодня
49772
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Интернет Сингапур Facebook
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 1123
30 ноября 22:09 Кто такой Борис Патон: биография и интересные факты из жизни выдающегося украинского ученого
Анастасія Можаровська 708
29 ноября 21:02 Смартфоны 2019 года с лучшей камерой – рейтинг DxOMark
Єва Шварц 162
29 ноября 20:02 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
Ірина Полицька 356
29 ноября 14:58 Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей
Назар Токар 183
Новости
Больше новостей
Залиште відгук