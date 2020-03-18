Facebook выплатит по тысяче долларов всем сотрудникам в качестве компенсации за карантин
45 тысяч сотрудников Facebook получат бонус к зарплате в размере тысячи долларов. Эта выплата – компенсация за карантин, установленный для сдерживания распространения COVID-19.
О запланированных выплатах рассказал Марк Цукерберг. По его расчетам, бонус поможет всем, кто перешел на удаленный режим работы и вынужден тратиться на обустройство домашних офисов, а также на уход за детьми.
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Кто получит выплаты
Отмечается, что компания выплатит по тысяче долларов только штатным сотрудникам, а не подрядчикам. Ранее руководители Facebook также заявили, что продолжат выплачивать почасовую зарплату уборщикам и работникам кафетериев, несмотря на сокращение рабочего времени.
Тем временем в Украине с 17 марта ввели карантинные меры:
- В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
- Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыто метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.
- Во всех городах и селах Украины закрывают рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.
Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала
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