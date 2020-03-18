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Facebook выплатит по тысяче долларов всем сотрудникам в качестве компенсации за карантин

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45 тысяч сотрудников Facebook получат бонус к зарплате в размере тысячи долларов. Эта выплата – компенсация за карантин, установленный для сдерживания распространения COVID-19.

О запланированных выплатах рассказал Марк Цукерберг. По его расчетам, бонус поможет всем, кто перешел на удаленный режим работы и вынужден тратиться на обустройство домашних офисов, а также на уход за детьми.

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Кто получит выплаты

Отмечается, что компания выплатит по тысяче долларов только штатным сотрудникам, а не подрядчикам. Ранее руководители Facebook также заявили, что продолжат выплачивать почасовую зарплату уборщикам и работникам кафетериев, несмотря на сокращение рабочего времени.

Тем временем в Украине с 17 марта ввели карантинные меры:

  • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
  • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
  • Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
  • Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыто метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.
  • Во всех городах и селах Украины закрывают рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.


 Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала 

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Facebook Техно IT-бизнес
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