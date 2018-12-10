Facebook запретил публиковать информацию и фото с "сексуальным подтекстом"

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Facebook запретил сексуальный контент
Facebook запретил сексуальный контент / porogy.zp.ua

Социальная сеть Facebook начала блокировать контент, имеющий "сексуальный подтекст". Таким образом соцсеть хочет, чтобы пользователи не могли откровенно писать о сексе или предлагать его.

Об этом говорится в сообщении соцсети.

Поэтому под запретом оказался контент, который "побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов". То есть под запретом съемка половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа. Также запрещено публиковать информацию о поиске или предложении полового акта, сексуальных партнерах, чатах или переписках с сексуальным подтекстом, а также изображений обнаженного тела.

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"Мы также ограничиваем использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом", – сказано в правилах компании.

Так, будет блокироваться высказывание вроде "хочу развлечься сегодня вечером" или другие намеки. Под запретом становится контент как в открытых группах, так и в мессенджере.

Некоторые магазины, которые используют Facebook как платформу для продаж белья, вынуждены креативить.

Facebook заборонив публікувати сексуальний контент
Некоторые магазины в Facebook вынуждены переделывать фото

И, конечно, не обошлось без мемов.

Facebook заборонив публікувати сексуальний контент
Фотожаба на тему "сексуальной цензуры"

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Теги: Техно Секс Facebook Интернет
Источник: Техно
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