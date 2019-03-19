Facebook запускает новое приложение для геймеров: что о нем известно

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Facebook запускает новое приложение для геймеров: что о нем известно
/ unsplash

Крупные технологические компании проявляют повышенный интерес к индустрии игр. Подтверждением этого могут служить анонсированные или уже запущенные потоковые сервисы, и компания Facebook решила не отставать и объявила о запуске собственного приложения для игр.

По данным ресурса MSPoweruser, каждый месяц более 700 миллионов пользователей социальной сети смотрят игровые видео, играют в игры или по-другому взаимодействуют с игровым контентом.

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Что известно о Facebook Gaming? Поэтому в компании анонсировали новую вкладку Facebook Gaming для основного мобильного клиента, а также отдельное специализированное приложение для пользователей смартфонов. Утверждается, что там геймеры смогут находить интересные для них игры, стрим, тематические группы и так далее.

На первых порах новая функция Facebook Gaming будет запущена для тех пользователей, которые проявляли интерес к игровому контенту, а потом расширится на весь мир. При этом пользователи, которые не могут найти вкладку на главной панели навигации, обнаружат ее в меню "Закладки".

Facebook Gaming
Как будет выглядеть сервис Facebook Gaming

Кроме того, на Android уже идет бета-тестирование автономного приложения Facebook Gaming, которое предложит больше функций, чем вкладка. Само приложение уже можно скачать, хотя в нем возможны ошибки.

Дата запуска. На данный момент не уточняется, когда компания запустит релизную версию повсеместно, однако, скорее всего, затягивать с этим не будут. Учитывая недавний глобальный сбой в работе социальной сети, компании очень нужно реабилитироваться в глазах пользователей. Нововведение Facebook Gaming вполне может подойти на эту роль.


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Теги: Новости Техно Техно Интернет Facebook Приложения Игры
Источник: 24 Канал
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