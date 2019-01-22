Facebook запускает новый раздел с мемами

В социальной сети Facebook начали тестировать раздел LOL со смешными видео и мемами. Раздел пока будет работать только в США и будет ориентирован на подростков.

Об этом сообщает TechCrunch.

Читайте также: Facebook совместно с Германией будет бороться против манипуляций на выборах

В LOL видео будут разделены по нескольким категориям: "Для тебя", "Пранки", "Животные", "Фейл", "Мемы", а реагировать на них можно кнопками "Смешно", "Нормально" и "Не смешно".

Сейчас новый раздел тестируют старшеклассники из 100 американских школ. LOL у них заменяет Watch, однако компания не планирует сочетать эти две рубрики вместе. LOL будет отдельным разделом в Facebook или и вовсе отдельным приложением.



Скриншот нового роздела LOL в Facebook

К слову, пользователи, которые уже получили возможность испытать новый раздел, поделились, что LOL имеет такой вид, будто Facebook тщетно пытается выглядеть модно. Иногда в разделе случается контент, который уже потерял актуальность.



Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно