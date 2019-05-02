Facebook запускает собственный аналог Tinder: как будет выглядеть приложение

Facebook планирует запустить новое расширение Secret Crush. Оно будет похоже по своим функциям на Tinder, однако служить для поиска "второй половинки" среди друзей.

Детали о Secret Crush. Как сообщается на сайте Highsnobiety пользователи Facebook Dating смогут добавлять в такие списки до 9 своих друзей и знакомых.

Читайте также: Цукерберг показал новый дизайн Facebook: фото изменений

Если симпатия взаимна, то система сгенерирует для обеих соответствующее сообщение. Для этого оба должны иметь анкету на Facebook Dating и использовать Secret Crush.



Скриншот из приложения Secret Crush

Если человек, к которому пользователь испытывает симпатию, не использует Facebook Dating и Secret Crush, то все останется в секрете.



В Secret Crush можно добавить до 9 друзей



Secret Crush автоматически генерирует пары

Где будет доступна новая функция? Отметим, что Facebook объявил о расширении доступности фирменного сервиса знакомств в 14 новых странах (до этого он был доступен в Колумбии, Таиланде, Канаде, Аргентине и Мексике): Филиппинах, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Лаосе, Бразилии, Перу, Чили , Боливии, Эквадоре, Парагвае, Уругвае, Гайане и Суринаме.

Читайте также: В Steam зарегистрировался миллиардный игрок

Еще одно интересное дополнение Facebook. Соцсеть также поможет наладить не романтические отношения. Функция "Встречайте новых друзей" будет давать рекомендации, основанные на некоторых совпадениях, например, проживание в том же городе или работа в той же компании.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно