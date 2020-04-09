Facebook запустил приложение для пар Tuned: что он умеет

Facebook запустила экспериментальное приложение Tuned. По утверждению компании, он предназначен для влюбленных пар, которые могут обмениваться настроением, музыкой и фотографиями.

Основне призначення та функції додатку

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Додаток має на меті створити "інтимний простір" для пар, адже там можна спілкуватися в чатах лише удвох, передає The Verge.

Tuned підключається до Spotify для обміну музикою, і пари можуть надсилати один одному фотографії, карти, і голосові замітки. Вони також можуть використовувати власні наклейки та реакції.



Як виглядає додаток Tuned

Зауважимо, додаток Tuned – безкоштовний та, схоже, не потребує облікового запису Facebook для входу. Хоча користувачі і підпорядковуються загальним правилам Facebook, тобто дані, які надають люди, можуть використовуватися для націлювання рекламних оголошень.

Де завантажити

Наразі додаток доступний лише на iOS, до того ж він не доступний користувачам з України.

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