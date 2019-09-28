Facebook запустил услугу, которая поможет пользователю выглядеть стильно

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Facebook запустил услугу Fashion ++
Facebook запустил услугу Fashion ++ / tech.fb.com

Соцсеть Facebook запустила сервис, который поможет пользователю выглядеть стильно и красиво. Он получил название Fashion ++ и может помочь пользователю стильно одеться.

О запуске сервиса сообщили на странице официального блога компании.

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Детали. Этот сервис работает на основе искусственного интеллекта. Он может подбирать одежду под индивидуальный стиль пользователя.

В программу были загружены тысячи модных изображений, на основе которых сервис предлагает пользователю различные варианты образов. Более того, приложение может предложить добавить аксессуары, заправить рубашку или подвернуть рукава и тому подобное.

Что важно, программа только дает рекомендации относительно стильного образа, но не навязывает покупать новую одежду.

Сейчас сервис доступен для жителей США. После тестирования на американском рынке сервис должен заработать и в других странах.

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Теги: Мода Техно Новости Техно Facebook Интернет
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