FacePay24: новая услуга от ПриватБанк для оплаты лицом

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Новая функция FacePay24
Новая функция FacePay24 / finance.liga.net

ПриватБанк совместно с Visa запустили в Украине новую интересную функцию – биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей.

Как отметила пресс-секретарь банка Инна Музычук, Украина стала одной из первых стран Европы, где внедряют эту технологию.

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Теперь оплачивать товары лицом можно в четырех магазинах сети Hop Hey в Днепре.

"У большинства из вас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты – в смартфоне. Мы сегодня идем дальше и запускаем технологию, позволяющую забыть дома и телефон. Совместный проект ПриватБанка и Visa стал первым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле. С помощью Приват24 эта возможность доступна всем клиентам ПриватБанка и любым офлайн и онлайн-торговцам, – заявил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Как пользоваться FacePay24?

На смартфон нужно установить обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Далее пользователь должен придерживаться подсказок программы: нужно сделать селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карту Visa.

После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

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Теги: Техно Новости Техно Банки Приватбанк Интернет
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