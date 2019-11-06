FacePay24 в Киеве: в супермаркетах можно рассчитаться с помощью лица

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FacePay24 работает в Киеве
FacePay24 работает в Киеве / itc.ua

Новая функция оплаты с помощью лица стала доступной и для киевлян. Рассчитаться с помощью FacePay24 можно в сети супермаркетов "Велика Кишеня".

Как передает издание ain.ua, супермаркеты "Велика Кишеня", совместно с Visa и "Приватбанк" запустили технологию оплаты лицом на кассах самообслуживания.

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В Visa говорят, что 30% молодых украинцев уже готовы оплачивать с помощью идентификации по лицу.

Эту услугу "Приватбанк" запустил еще в сентябре. Сначала новая технология была доступна в четырех магазинах сети Hop Hey и в одном магазине "АТБ" в Днепре.

Как воспользоваться FacePay24?

  • Сначала нужно загрузить новое приложение Privat24;
  • В настройках профиля включить FacePay24;
  • Сделать три селфи;
  • Выбрать карту Visa;
  • Сохранить настройки;
  • Отскакивать товар;
  • В стандартном окне оплаты выбрать пункт FacePay24;
  • Посмотреть в камеру, расположенную над монитором;
  • Получить чек.

Как работает FacePay24: видео​

Что такое FacePay24?
Это метод оплаты, разработанный на основе системы автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition. В "Приватбанке" уверяют, что технология передачи биометрических данных безопасна, поэтому не стоит волноваться за кражу данных или их утечку.

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Теги: Техно Новости Техно Приватбанк Банки Интернет
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