FacePay24 в Киеве: в супермаркетах можно рассчитаться с помощью лица
Новая функция оплаты с помощью лица стала доступной и для киевлян. Рассчитаться с помощью FacePay24 можно в сети супермаркетов "Велика Кишеня".
Как передает издание ain.ua, супермаркеты "Велика Кишеня", совместно с Visa и "Приватбанк" запустили технологию оплаты лицом на кассах самообслуживания.
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В Visa говорят, что 30% молодых украинцев уже готовы оплачивать с помощью идентификации по лицу.
Эту услугу "Приватбанк" запустил еще в сентябре. Сначала новая технология была доступна в четырех магазинах сети Hop Hey и в одном магазине "АТБ" в Днепре.
Как воспользоваться FacePay24?
- Сначала нужно загрузить новое приложение Privat24;
- В настройках профиля включить FacePay24;
- Сделать три селфи;
- Выбрать карту Visa;
- Сохранить настройки;
- Отскакивать товар;
- В стандартном окне оплаты выбрать пункт FacePay24;
- Посмотреть в камеру, расположенную над монитором;
- Получить чек.
Как работает FacePay24: видео
Что такое FacePay24?
Это метод оплаты, разработанный на основе системы автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition. В "Приватбанке" уверяют, что технология передачи биометрических данных безопасна, поэтому не стоит волноваться за кражу данных или их утечку.
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