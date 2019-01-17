Файловый менеджер Android позволяет красть данные пользователей

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Файловый менеджер Android позволяет красть данные пользователей
Файловый менеджер Android позволяет красть данные пользователей / tvbox.one

Один из самых популярных мобильных файловых менеджеров ES File Explorer скрывает в своем коде опасную уязвимость. По словам французского исследователя в области безопасности Баптиста Роберта, через это приложение можно получить доступ к данным других пользователей.

Об этом сообщает Tech Crunch.

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ES File Explorer, помимо доступа к содержимому мобильного устройства, позволяет управлять данными на FTP, FTPS, SFTP и WebDAV серверах, а также в облачных хранилищах. Кроме того, с его помощью можно копировать и вставлять файлы между устройствами по Bluetooth.

Однако обнаруженный экспертом открытый порт с помощью специального скрипта открывает доступ к изображениям, видео и данным на карте памяти другого устройства, находящегося в той же локальной сети Wi-Fi. Более того, злоумышленник даже может удаленно запустить вредоносное приложение на смартфоне жертвы.

Эксперт отправил отчет разработчикам приложения, но они пока не дали своих комментариев.

Некоторые считают, что в такой особенности файлового менеджера нет ничего страшного, ведь злоумышленнику нужно находиться в одной сети с жертвой. Вот только при количестве установок более 500 миллионов найти пользователя ES File Explorer на смартфоне в любой открытой Wi-Fi-сети не сложно.

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 канал
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