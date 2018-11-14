Fallout 76: постапокалиптическая игра официально доступна на PC, PlayStation и Xbox

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Fallout 76: сюжет, системные требования, трейлер игры
Fallout 76: сюжет, системные требования, трейлер игры / Фото из открытых источников

В среду, 14 ноября, игра Fallout 76 от студии Bethesda Softworks поступила в свободную продажу. Как было уже известно ранее, приключенческий экшн вышел на трех платформах: PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Fallout 76 – это онлайновый экшн на выживание во вселенной, где на США обрушились ядерные ракеты. Как выходцам из Убежища 76, игрокам предстоит отправиться в пустоши и построить себе Рай. Игра, как можно было увидеть уже в тизере, будет приквелом, который расскажет о событиях, которые предшествовали первым частях легендарной серии.

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События Fallout 76 происходят в 2102 году в Западной Вирджинии. В Fallout 76 можно будет увидеть реально существующие достопримечательности, такие как Капитолий штата Западная Виргиния, курорт Гринбраер, круг Вудберн и мост Нью-Ривер-Гордж. Также в игре будут присутствовать мутировавшие монстры из фольклора Западной Виргинии (Человек-бабочка, Флетвудскій монстр).

Тизер Fallout 76 – смотрите видео

 

Несмотря на мультиплеерную направленность, Fallout 76 можно будет проходить и самостоятельно, но это будет довольно сложно: вокруг огромные монстры и враждебные игроки. Как здесь создать уютную коммуну, если какой-нибудь особо ретивый геймер возьмет и запустит где-нибудь в округе ядерную ракету?

Fallout 76
Скриншот из игры Fallout 76

Те же, кому не нравится путь отшельника, свободны в полной мере ощутить прелести постапокалиптической жизни. Продавать здесь можно практически все. Никто не мешает создать собственную торговую империю и стать первым радиоактивным миллионером. Беспокоиться о лагерях с провиантом и товарами не придется: как только пользователь отключается от игры, его стоянка исчезает и никакие воры не украдут роботов, оружие или ужин.

Fallout 76
Скриншот из игры Fallout 76

Fallout 76 щеголяет новой системой рендеринга, улучшенным освещением, а количество деталей на экране увеличили в 16 раз по сравнению с Fallout 4. И это при том, что новинка имеет довольно серьезный масштаб: игровой мир будет ровно в четыре раза больше, чем у предшественницы.

Fallout 76
Скриншот из игры Fallout 76

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Кроме того, разработчики обнадежили любителей PvE и борцов за честность: в Fallout 76 нельзя убивать персонажей ниже пятого уровня. Более того, хотя новинка и будет построена на взаимодействии выживших, общаться между собой не обязательно.

Минимальные системные требования Fallout 76

  • Операционная системаWindows 7 / 8 / 10 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц)
  • Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ)
  • Оперативная память8 ГБ
  • Свободное место на жестком диске60 ГБ

 

Рекомендуемые системные требования Fallout 76

  • Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц)
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ)
  • Оперативная память8 ГБ
  • Свободное место на жестком диске60 ГБ

 

Существует несколько изданий игры, среди которых Fallout 76 Standard Edition стоимостью 60 долларов (около 1 600 гривен), Fallout 76 Tricentennial Edition, которое будет стоить 80 долларов (около 2 100 гривен) и еще одно коллекционное издание Fallout 76 Power Armor Edition за 200 долларов (около 5 300 гривен).

Трейлер игры Fallout 76 – смотрите видео

 

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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