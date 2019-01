Фанат опубликовал невероятный трейлер игры Need for Speed: Underground 3 – видео

Серия игр Need for Speed: Underground стала одной из наиболее любимых среди поклонников гоночных игр. Однако студия Electronic Arts не планирует продолжение франшизы. Впрочем один из фанатов серии решил возродить теплые воспоминания об игре и выпустил интересный трейлер.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале RavenwestR1.

Читайте также: Цифра дня: сколько заработали издатели игр в 2018 году

Как нетрудно догадаться, видеоролик сделан в редакторе Grand Theft Auto V с модификациями, полный список которых приведен в описании на YouTube (в нем присутствует знаменитый OpenIV). Создатель начал мастерить его еще в августе 2018 года, но в октябре сделал паузу из-за работы над другими трейлерами и вернулся к ролику лишь несколько недель назад.

Это лучшие уличные гонки. Здесь вы можете устраивать заезды целые ночи. Здесь вам никто не помешает сделать свою машину такой, какой вы хотите. Здесь у вас будут и друзья, и враги. Это Need for Speed: Underground 3,

– говорится в описании к ролику.

За первые несколько дней видео собрало почти 300 тысяч просмотров и более 13 тысяч отметок "Нравится".

Трейлер игры Need for Speed: Underground 3 – смотрите видео

К слову, последние годы – не лучшие в истории Need for Speed. Впечатления от Need for Speed 2015 года испортило требование постоянного интернет-подключения, а выход Need for Speed Payback 2017 года был омрачен скандалом с лутбоксами.

Обе игры получили невысокий рейтинг на Metacritic (ниже 70 из 100 возможных баллов): первую критиковали за скоротечность, недоработанный мультиплеер, искусственный интеллект, однообразные миссии и невозможность поставить на паузу, а вторую – за излишнюю "заскриптованность" сюжета и погонь, управление и нереалистичные повреждения автомобилей.

Читайте также: Игра Forza Horizon 4 установила невероятный рекорд популярности среди игр серии

Сейчас основная серия Need for Speed находится в "замороженном" состоянии. Официально подтверждена разработка только одной части – мобильной игры Need for Speed Edge от EA Spearhead – условно-бесплатной MMO-гонки, ориентированной на азиатский рынок.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно