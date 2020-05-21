ФБР взломали iPhone террориста без помощи Apple: компанию обвиняют в затруднении расследования

После нескольких месяцев безуспешных попыток Федерального бюро расследований США удалось взломать iPhone стажера ВВС Саудовской Аравии Мохаммеда Саида аль-Шамрани. Его обвиняют в убийстве трех человек на базе ВМС США в декабре прошлого года.

Как отмечает The New Yourk Times, бюро смогло получить доступ как минимум к одному из смартфонов саудовца – ему принадлежали iPhone 7 и iPhone 5.

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Apple отказалась помогать взламывать iPhone

Директор ведомства сообщил, что ФБР не получило никакой помощи от компании Apple, однако не рассказал, каким образом специалистам бюро удалось взломать устройство. По его словам, согласно полученным из смартфона данным, атака на базу Пенсакола в декабре была "жестокой спланированной акцией, которая готовилась в течение нескольких лет".

Дешифрование данных из iPhone террориста стало новым витком в борьбе между Министерством юстиции США и Apple. Техногигант еще в 2014 году отказался помогать правоохранительным органам получить доступ к данным на своих устройствах и усилил шифрование.

В Apple утверждают, что конфиденциальность данных является одним из неотъемлемых прав человека, а разработка методики, позволяющей правоохранителям получать информацию из смартфонов, может стать прецедентом, в результате которого хакеры и правительства других стран смогли бы использовать этот инструмент Apple в собственных целях. В ФБР и других правоохранительных ведомствах обвиняют компанию в том, что таким образом она покрывает преступников.

Как развивались события

В январе генеральный прокурор назвал произошедшее на военной базе террористическим актом, после чего Минюст США направил запрос Apple на помощь в разблокировании iPhone аль-Шамрани. Компания отклонила его, после чего в СМИ стали появляться сведения о возможных судебных разбирательствах, которые бы заставили Техногиганта подчиниться. В ведомстве рассказали, что обратились непосредственно к производителю смартфонов только после того, как другие сторонние компании и агентства потерпели неудачу, и обвинили Apple в замедлении официального расследования.

В ведомстве отмечают, что отказ Apple от сотрудничества мог привести к фабрикации или уничтожению доказательств.

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Реакция Apple

В Apple ответили на обвинения правоохранительных органов, отметив, что предоставили ФБР доступ к учетным записям аль-Шамрани и облаку по запросу.

Ложные заявления о нашей компании являются оправданием для ослабления шифрования и других мер безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность,

– говорится в заявлении компании.

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