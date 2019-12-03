ФБР объявило российские приложения потенциальной угрозой контрразведке США

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ФБР считает российские приложения опасными для разведки / ladbible

В Федеральном Бюро Расследований официально заявили, что рассматривают любое российское приложение, в том числе и программу для преобразования лица FaceApp, как потенциально опасное для контрразведки США.

Комментарий был оставлен в ответ на запрос лидера меньшинства Сената, Чака Шумера. Тот ранее высказывал опасения о возможности утечки пользовательских данных через программу FaceApp, созданную российской компанией Wireless Lab, из США в Россию.

Важно: Российское приложение FaceApp: существует опасность для украинцев

Кроме того, Чак призвал всех граждан США немедленно удалить подобные утилиты со своих гаджетов.

Комментарий ФБР

ФБР рассматривает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, как потенциальную угрозу контрразведке, основанную на данных, собранных продуктом, его политике конфиденциальности, условиях пользования, а также правовых механизмах, доступных российскому правительству, которые разрешают доступ к данным в пределах РФ,
– заявили в ФБР.

Не только российские приложения вызывают опасения у ФБР. Серьезное беспокойство сотрудников разведки вызывает и китайский TikTok, установленный уже более миллиарда раз.

Что такое FaceApp?
Это приложение, работающее на базе искусственного интеллекта. Оно использует готовое фото пользователя. Нейросеть может превращать мужчину в женщину или наоборот. А также менять цвет волос, кожи, добавлять улыбку.

В этом году разработчики добавили новую функцию, которая показывает как человек будет выглядеть в старости. Именно последнее обновление привело к шквалу популярности этого приложения.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости США Новости Техно Приложения Смартфоны Техно Новости России
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