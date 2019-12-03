ФБР объявило российские приложения потенциальной угрозой контрразведке США

В Федеральном Бюро Расследований официально заявили, что рассматривают любое российское приложение, в том числе и программу для преобразования лица FaceApp, как потенциально опасное для контрразведки США.

Комментарий был оставлен в ответ на запрос лидера меньшинства Сената, Чака Шумера. Тот ранее высказывал опасения о возможности утечки пользовательских данных через программу FaceApp, созданную российской компанией Wireless Lab, из США в Россию.

Важно: Российское приложение FaceApp: существует опасность для украинцев

Кроме того, Чак призвал всех граждан США немедленно удалить подобные утилиты со своих гаджетов.

Комментарий ФБР

ФБР рассматривает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, как потенциальную угрозу контрразведке, основанную на данных, собранных продуктом, его политике конфиденциальности, условиях пользования, а также правовых механизмах, доступных российскому правительству, которые разрешают доступ к данным в пределах РФ,

– заявили в ФБР.

Не только российские приложения вызывают опасения у ФБР. Серьезное беспокойство сотрудников разведки вызывает и китайский TikTok, установленный уже более миллиарда раз.

A warning to share with your family & friends:



This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.



Well, the FBI just responded.



And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5 — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 2, 2019

Что такое FaceApp?

Это приложение, работающее на базе искусственного интеллекта. Оно использует готовое фото пользователя. Нейросеть может превращать мужчину в женщину или наоборот. А также менять цвет волос, кожи, добавлять улыбку.



В этом году разработчики добавили новую функцию, которая показывает как человек будет выглядеть в старости. Именно последнее обновление привело к шквалу популярности этого приложения.

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