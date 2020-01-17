ФБР удалось взломать iPhone без помощи Apple: что об этом известно

В последнее время в сети появлялось немало новостей относительно того, что Федеральное бюро расследований (ФБР) просило компанию Apple разблокировать iPhone 5 и iPhone 7 человека, который напал на военно-морскую базу США в декабре. Однако "яблочная" корпорация отказалась это делать, правда ФБР может получить необходимую информацию и без помощи Apple.

Что случилось

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В 2019 году следователям ФБР поручили оформить ордер на обыск собственности Бариса Али Коха. В числе изъятых вещей значился iPhone 11 Pro Max, к которому, если верить источнику, ФБР смогло самостоятельно получить доступ, сообщает Engadget.

Подтверждает это тот факт, что смартфон изъяли 11 октября 2019 года, а спустя почти три недели, 30 октября, ФБР получило ордер на обыск.

В чем обвиняют мужчину

Барис Али Кох обвиняется в содействии побега своего брата, который причастен к преступлению на почве ревности и после его совершения экстренно покинул США.

Как ФБР удалось разблокировать iPhone

По словам адвоката Коха, смартфон его подопечного был заблокирован и защищен паролем, который он не передавал спецслужбам. Взлом устройства связывают с использованием ФБР специального комплекса GrayKey, благодаря которому можно обойти протоколы безопасности Apple для доступа к личным данным пользователя.



Устройство GrayKey

В опубликованном позднее отчете указано, что ФБР действительно успешно применило комплекс для получения доступа к содержимому iPhone 11 Pro Max.

Что известно о GrayKey

Устройство представляет собой небольшую коробочку с двумя короткими Lightning-кабелями. Чтобы взломать iPhone, необходимо подключить два iPhone – тот, который взламывают, и рабочий – к GrayKey примерно на две минуты. После этого гаджеты можно отключать, подобранный пароль от устройства и другие данные отобразятся на экране пользователя девайса позже, после окончания хакинга.

Популяризация GrayKey ведется еще с 2018 года, когда данный метод взлома признали эффективным для обхода блокировки и пароля iPhone. Как сообщается, сейчас комплекс активно используется спецслужбами США.

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