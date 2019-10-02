Федоров хочет сотрудничать с Google по кибербезопасности в Украине

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Михаил Федоров
Михаил Федоров / gordonua.com

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров хочет сотрудничать с корпорацией Google, чтобы усилить кибербезопасность в Украине. Совместно с поисковиком он хочет научить членов Кабинета министров киберграмотности.

Федоров отметил, что некоторые чиновники не понимают даже базовые вещи по кибербезопасности, передает издание tech.liga.net.

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"Очень важный вопрос, который я называю "цифровой ментальностью". Очень многие чиновники не понимают базовые вещи кибербезопасности. Поэтому мы планируем совместно с Google провести ряд образовательных мероприятий для нашего Кабмина, для того, чтобы его члены имели эти базовые знания. Это называется в нашей сфере "кибергигиена", – передает министр.

Он также добавил, что подобные мероприятия нужно проводить по всей стране. Это является одной из амбициозных целей его министерства – научить 6 миллионов людей этим базовым навыкам и умениям. И это должно произойти в течение ближайших нескольких лет.

Министр подчеркнул, что только такая "цифровая ментальность" чиновников и всех украинцев в целом сможет создать кибербезопасность на базовом уровне.

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Теги: Google Новости Техно Техно Интернет Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров
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