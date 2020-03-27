Федоров предложил 4 решения для эффективной борьбы с коронавирусом в Украине

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров назвал 4 решения, которые могут помочь сдержать коронавирус в Украине. К тому же, он анонсировал несколько новых продуктов, которые Минцифры запустит в ближайшее время.

Как отметил Федоров, в Минцифры анализировали мировой опыт борьбы с распространением коронавируса с помощью цифровых технологий с самого начала его возникновения.

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Многим странам, таким как Китай, Южная Корея и Израиль удалось взять под контроль развитие пандемии благодаря серьезной дисциплине. Как личной дисциплине, так и системной работе органов государственной власти,

– подчеркнул глава Минцифры.

Что предлагает Федоров

По мнению Федорова, для того, чтобы найти правильное технологическое решение по ограничению распространения вируса следует ввести 4 процесса:

Наладить четкий сбор данных в стране (количество больниц различной типологии: инфекционные и те, которые готовы к переоборудованию, наличие ресурсов в больницах (от масок, костюмов, тестов и ИВЛ до наркоза, специальных трубок, монитора). Сейчас эти данные активно собираются.

Продумать и наладить процесс сегментации, фиксирования, мониторинга за людьми, которые заразились, имеют подозрения, имели контакты (такая CRM-система). Уже есть MVP, а МВД его активно тестируют (для решений Минцифры – это ключевая база данных).

Описать процесс мониторинга за выполнением норм карантина тех, кто заразился, кто находится на самоизоляции (в том числе вернулись из стран, где активно развивается вирус) и закрепить регуляторную ответственность за нарушение правил изоляции. Часть из этого уже сделано. Часть планируют вынести, "легализировав" приложение, которое разрабатывает министерство.

Запуск IT-решений на основе настроенных процессов, которые чиновник описал выше. Иначе это будет имитация эффективности "диджитализации". Все должно работать как часы. Организовано и системно.

Новые продукты Минцифры

Также Михаил Федоров напомнил, что уже на следующей неделе планируют запустить приложение, которое позволяет отслеживать дисциплину самоизоляции людей, инфицированных, но которые находятся дома.

Кроме того, Минцифры готовит еще одну функцию в приложении на основе использования QR, которая позволит получать сообщения, если пользователь был, например, в одно время в супермаркете с человеком у которого оказался коронавирус.



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Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 80 589 человек, а умерло от нее 8 215 больных. На территории Украины уже зафиксировали 226 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 5 из них оказались летальным, еще 5 людям удалось вылечиться от болезни.

COVID-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 25 035 человек, в общем заболели 553 244 человек (данные по состоянию на день 27 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 127 567 человек выздоровели от коронавируса.

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