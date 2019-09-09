Фейерверки из космоса можно увидеть невооруженным глазом: NASA опубликовала невероятные снимки

Галактика NGC 6946, более известная, как "Фейерверк", недавно оправдала свое название. Работники NASA наблюдали за ней с целью изучения и натолкнулись на неожиданное явление. В галактике внезапно появились многочисленные вспышки, которые удалось зафиксировать.

Наблюдения за галактикой вели с помощью космической обсерватории Nuclear Spectroscopic Telescope Array в рентгеновском диапазоне.

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В конце августа 2019 года в NGC 6946 заметили вспышки, которые продолжались в течение 10 дней.

Это уже четвертое подобное зафиксированное событие в этой галактике, поэтому ее назвали ULX-4. Вспышки происходят в рентгеновском диапазоне – их невозможно увидеть с помощью обычного телескопа.



Инсталляция необычайного явления

Исследователи пока не нашли точного объяснения таким явлениям. По одной из версий, причиной рентгеновской вспышки стало поглощение черной дырой малой звезды или другого объекта.

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