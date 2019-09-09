Фейерверки из космоса можно увидеть невооруженным глазом: NASA опубликовала невероятные снимки

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Фейерверки из космоса можно увидеть невооруженным глазом
Фейерверки из космоса можно увидеть невооруженным глазом / 4pda

Галактика NGC 6946, более известная, как "Фейерверк", недавно оправдала свое название. Работники NASA наблюдали за ней с целью изучения и натолкнулись на неожиданное явление. В галактике внезапно появились многочисленные вспышки, которые удалось зафиксировать.

Наблюдения за галактикой вели с помощью космической обсерватории Nuclear Spectroscopic Telescope Array в рентгеновском диапазоне.

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В конце августа 2019 года в NGC 6946 заметили вспышки, которые продолжались в течение 10 дней.

Это уже четвертое подобное зафиксированное событие в этой галактике, поэтому ее назвали ULX-4. Вспышки происходят в рентгеновском диапазоне – их невозможно увидеть с помощью обычного телескопа.

Інсталяція надзвичайного явища
Инсталляция необычайного явления

Исследователи пока не нашли точного объяснения таким явлениям. По одной из версий, причиной рентгеновской вспышки стало поглощение черной дырой малой звезды или другого объекта.

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Теги: NASA Новости Техно Техно Космос
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