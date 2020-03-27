Фейковые обновления Google Chrome позволяют хакерам получить доступ к вашему компьютеру

Временная остановка обновления браузера Chrome, о которой объявила Google, была довольно неожиданным мероприятием. Несмотря на то что в компании пообещали заморозить выпуск только новых функций, продолжив при этом планомерно запускать патчи безопасности с исправлениями, это привело даже к более негативным последствиям, чем можно было себе представить.

Ситуацией воспользовались хакеры, которые начали распространение фальшивых обновлений для десктопной версии Chrome, предупреждают специалисты Dr. Web.

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Что не так с обновлениями Chrome

Дело в том, что под видом обновлений для популярного браузера хакеры распространяют приложение для удаленного управления компьютером TeamViewer и программой, которая записывает нажатия на клавиатуре.

Специалисты, которые занимаются разработкой антивирусной программы Dr. Web отмечают, что обнаружили несколько сайтов, которые злоумышленники использовали для распространения, и насчитали в общей сложности более 2000 загрузок. То есть получается, что сейчас существует около двух тысяч человек, которые находятся под угрозой. Ведь, в отличие от троянов, которые выдают себя за другие приложения, в поддельных обновлениях намного выше конверсия, так как пользователи не ждут подвоха.

По информации экспертов, поддельные обновления распространяются российскими хакерами и направлены в том числе на русскоязычную аудиторию. Поэтому следует ожидать, что инструкции, сопровождающие установление, будут полностью переведены на русский язык.

Как защититься от вируса

Во-первых, нужно взять за правило не скачивать обновления из посторонних источников, даже если это официальный сайт. Сегодня разработчики вполне исправно распространяют апдейты через приложения, не вынуждая пользователей искать их самостоятельно. В случае с Chrome все происходит автоматически, иногда от пользователя требуется лишь подтверждение перезагрузки.

Во-вторых, внимательно следите за тем, что вы устанавливаете. Чаще всего Chrome самостоятельно блокирует опасные загрузки. Но если этого не произошло, обратите внимание на то, в каком составе обновление, которое вы загрузили, попадает на компьютер. Если это архив с несколькими компонентами, не начинайте процесс установки.

В-третьих, следите за новостями. Мы регулярно и своевременно сообщаем о ситуациях вроде этой. Например, новость об остановке обновления Chrome у нас вышла раньше, чем в большинстве изданий, поэтому, читая Техно 24 вы не только раньше всех узнаете об изменениях, которые произошли в мире технологий, но и найдете действенные советы по недопущению заражения и по самостоятельной защите от вредоносного ПО .

Что делать, если вы все же загрузили вредоносное обновление

Именно в этом случае алгоритм действий прост. Поскольку загружается обычная программа Team Viewer, а не целый вирус, нужно только перейти в "Настройки", далее в пункт "Программы и компоненты", найти там Team Viewer и удалить его.

Что касается кейлоггеров, которые считывают нажатия на клавиатуру, все несколько сложнее. Поэтому для его удаления следует привлечь антивирус.

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