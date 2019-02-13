Финальные характеристики флагмана Samsung Galaxy S10 попали в руки журналистов

До презентации новой флагманской линейки Samsung - Galaxy S10 – остается чуть больше недели. При этом в сети появилась практически вся информация о предстоящей новинке. Так, благодаря очередной утечке в руки журналистов попали финальные характеристики девайсов.

Как сообщают журналисты издания GSMArena, они получили письмо из "финальными" спецификациями Galaxy S10, S10+.

И хотя официального подтверждения достоверности этих данных пока нет, но они подтверждают большинство из утечек, которые были известны ранее.

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Что стало известно

Итак, Galaxy S10 получит экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей. Емкость батареи составит 3400 мАч.

Тем временем топовая модель Galaxy S10+ получит больший экран – диагональю 6,3 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей. Эта версия получит и более мощную батарею в 4100 мАч. Также Galaxy S10+ получит сдвоенную фронтальную камеру (10+8 Мп). В то время как младшая версия будет иметь один датчик для селфи на 10 Мп.

Характеристики Samsung Galaxy S10

Обе версии будут работать на процессоре Exynos 9820. Будут доступны модификации памяти 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Смартфоны получат систему распознавания лица и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Основная камера будет иметь 3 модуля на 12+12+16 Мп.

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