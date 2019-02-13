Финальные характеристики флагмана Samsung Galaxy S10 попали в руки журналистов

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Так может выглядеть Samsung Galaxy S10+
Так может выглядеть Samsung Galaxy S10+ / gagadget.com

До презентации новой флагманской линейки Samsung - Galaxy S10 – остается чуть больше недели. При этом в сети появилась практически вся информация о предстоящей новинке. Так, благодаря очередной утечке в руки журналистов попали финальные характеристики девайсов.

Как сообщают журналисты издания GSMArena, они получили письмо из "финальными" спецификациями Galaxy S10, S10+.

И хотя официального подтверждения достоверности этих данных пока нет, но они подтверждают большинство из утечек, которые были известны ранее.

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Что стало известно

Итак, Galaxy S10 получит экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей. Емкость батареи составит 3400 мАч.

Тем временем топовая модель Galaxy S10+ получит больший экран – диагональю 6,3 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей. Эта версия получит и более мощную батарею в 4100 мАч. Также Galaxy S10+ получит сдвоенную фронтальную камеру (10+8 Мп). В то время как младшая версия будет иметь один датчик для селфи на 10 Мп.

Характеристики Samsung Galaxy S10

Характеристики Samsung Galaxy S10

Обе версии будут работать на процессоре Exynos 9820. Будут доступны модификации памяти 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Смартфоны получат систему распознавания лица и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Основная камера будет иметь 3 модуля на 12+12+16 Мп.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung Galaxy S10 Samsung
Источник: 24 Канал
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