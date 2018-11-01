Финальные системные требования к игре Battlefield V опубликовали в сети

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Battlefield V: системные требования и трейлер игры
Battlefield V: системные требования и трейлер игры / Фото из свободных источников

Electronic Arts и DICE опубликовали финальные системные требования шутера Battlefield V. Кроме того, появился отдельный список конфигураций, которые необходимы для технологии трассировки лучей в режиме реального времени.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Battlefield V, подобно Battlefield 1942, покажет времена Второй мировой войны, только на этот раз с более неожиданных ракурсов. Малоизвестные битвы, забытые герои, незаметные, но важные победы – вот истории, которые хотели рассказать авторы боевика. Вторая мировая война в исполнении DICE немного похожа на костюмированную вечеринку. Впрочем, всем участникам действа, кажется, довольно весело, так что не будем никого осуждать.

Минимальные системные требования Battlefield V

  • Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (только 64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i5-6600K / AMD FX-8350
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком диске50 ГБ

 

Рекоммендованные системные требования

  • Операционная системаWindows 10 (только 64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
  • Оперативная память12 ГБ
  • Версия DirectX11.1
  • Свободное место на жестком диске50 ГБ

 

Системные требования для технологии DXR

  • Операционная системаWindows 10 версия 1809 (только 64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce RTX 2070
  • Оперативная память16 ГБ
  • Версия DirectXвидеокарта с поддержкой технологии DirectX Raytracing
  • Свободное место на жестком диске50 ГБ

 

Трейлер Battlefield V – смотрите видео

 

Напомним, выход Battlefield V запланировали на 20 ноября этого года в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Подписчики сервисов Origin Access и EA Access смогут испытать игру на несколько дней раньше.

На старте геймеров ждет три полноценных раздела одиночной кампании и восемь мультиплеерных карт. А королевская битва появится в шутере не раньше марта 2019 года.

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Теги: Техно Battlefield Игры
Источник: Техно
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