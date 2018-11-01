Финальные системные требования к игре Battlefield V опубликовали в сети

Electronic Arts и DICE опубликовали финальные системные требования шутера Battlefield V. Кроме того, появился отдельный список конфигураций, которые необходимы для технологии трассировки лучей в режиме реального времени.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Battlefield V, подобно Battlefield 1942, покажет времена Второй мировой войны, только на этот раз с более неожиданных ракурсов. Малоизвестные битвы, забытые герои, незаметные, но важные победы – вот истории, которые хотели рассказать авторы боевика. Вторая мировая война в исполнении DICE немного похожа на костюмированную вечеринку. Впрочем, всем участникам действа, кажется, довольно весело, так что не будем никого осуждать.

Минимальные системные требования Battlefield V Операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 (только 64-бит)

Windows 7 / 8.1 / 10 (только 64-бит) Процессор Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске50 ГБ

Рекоммендованные системные требования Операционная система Windows 10 (только 64-бит)

Windows 10 (только 64-бит) Процессор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) Оперативная память 12 ГБ

12 ГБ Версия DirectX 11.1

11.1 Свободное место на жестком диске50 ГБ

Системные требования для технологии DXR Операционная система Windows 10 версия 1809 (только 64-бит)

Windows 10 версия 1809 (только 64-бит) Процессор Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 Оперативная память 16 ГБ

16 ГБ Версия DirectX видеокарта с поддержкой технологии DirectX Raytracing

видеокарта с поддержкой технологии DirectX Raytracing Свободное место на жестком диске50 ГБ Трейлер Battlefield V – смотрите видео

Напомним, выход Battlefield V запланировали на 20 ноября этого года в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Подписчики сервисов Origin Access и EA Access смогут испытать игру на несколько дней раньше.



На старте геймеров ждет три полноценных раздела одиночной кампании и восемь мультиплеерных карт. А королевская битва появится в шутере не раньше марта 2019 года.

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