Финальные системные требования к игре Battlefield V опубликовали в сети
Electronic Arts и DICE опубликовали финальные системные требования шутера Battlefield V. Кроме того, появился отдельный список конфигураций, которые необходимы для технологии трассировки лучей в режиме реального времени.
Об этом сообщает DSOGaming.
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Battlefield V, подобно Battlefield 1942, покажет времена Второй мировой войны, только на этот раз с более неожиданных ракурсов. Малоизвестные битвы, забытые герои, незаметные, но важные победы – вот истории, которые хотели рассказать авторы боевика. Вторая мировая война в исполнении DICE немного похожа на костюмированную вечеринку. Впрочем, всем участникам действа, кажется, довольно весело, так что не будем никого осуждать.
Минимальные системные требования Battlefield V
- Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (только 64-бит)
- ПроцессорIntel Core i5-6600K / AMD FX-8350
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)
- Оперативная память8 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жестком диске50 ГБ
Рекоммендованные системные требования
- Операционная системаWindows 10 (только 64-бит)
- ПроцессорIntel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
- Оперативная память12 ГБ
- Версия DirectX11.1
- Свободное место на жестком диске50 ГБ
Системные требования для технологии DXR
- Операционная системаWindows 10 версия 1809 (только 64-бит)
- ПроцессорIntel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700
- ВидеокартаNVIDIA GeForce RTX 2070
- Оперативная память16 ГБ
- Версия DirectXвидеокарта с поддержкой технологии DirectX Raytracing
- Свободное место на жестком диске50 ГБ
Трейлер Battlefield V – смотрите видео
Напомним, выход Battlefield V запланировали на 20 ноября этого года в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Подписчики сервисов Origin Access и EA Access смогут испытать игру на несколько дней раньше.
На старте геймеров ждет три полноценных раздела одиночной кампании и восемь мультиплеерных карт. А королевская битва появится в шутере не раньше марта 2019 года.
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