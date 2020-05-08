Firefly Aerospace переходит к производству ракеты Alpha: компания получила сертификат качества

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace по разработке легких ракет-носителей, что имеет R&D-центр в Днепре, 6 мая получила сертификацию качества AS9100. Это международно признанный тип сертификации для аэрокосмической промышленности, который позволяет компании перейти к фактической разработке ракеты Alpha, запуск которой ожидается во второй половине 2020 года.

Firefly Aerospace сообщила 24 каналу, что для получения сертификации прошла все требования аудита качества.

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Firefly требует, чтобы все поставщики были сертифицированы по стандарту AS9100, что позволит усилить программу обеспечения качества, поскольку уже этой весной Firefly Aerospace переходит от тестовых испытаний к производству.

Планы компании

Firefly Aerospace будет использовать программу обеспечения качества, сертифицированную AS9100, для поддержки собственных космических аппаратов. Среди них – ракеты-носители Alpha и Beta, посадочный модуль Genesis и орбитальный транспортный корабль.



Посадочный модуль Genesis / Firefly Aerospace

Преимущества ракеты Alpha

Ракета-носитель Alpha, которая может вывести 630 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту, будет иметь самую низкую цену за килограмм в своем классе космических транспортных средств.

Что известно о Firefly Aerospace?

Главным инвестором Firefly Aerospace является венчурный фонд Noosphere Venture Partners, управляющим партнером которого является украинский бизнесмен Макс Поляков. Штаб-квартира Firefly находится в Остине, штат Техас. Также компания имеет R&D-центр в Днепре, в котором побывал 24 канал. Детали о визите читайте здесь.



Компания сотрудничает с NASA, военно-воздушными силами США, Aerojet Rocketdyne и другими. Firefly входит в ТОП перспективных космических компаний по версии Bloomberg, а популярное американское издание SpaceNews назвало Firefly Aerospace "прорывом года".

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