Firefly Aerospace планирует поставлять научные приборы на Луну по заказу NASA
Американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace с подразделением в Украине, занимается подготовкой к поставке груза в Луну. С этой целью компания разрабатывает орбитальный транспортный корабль (Orbital Transfer Vehicle, OTV) и посадочный модуль Genesis.
Компания Firefly Aerospace в рамках сотрудничества с NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Services подала заявку на четвертый заказ. Она предусматривает транспортировки научных приборов на один из полюсов Луны.
Не пропустите Как в Днепре разрабатывают детали космических ракет – разговор с директором Firefly Aerospace Украина
Ожидается, что NASA начнет заключать контракты в апреле. Далее компании будут иметь 2,5 года на подготовку к миссии, которая начнется во второй половине 2022 года. Общий бюджет программы NASA CLPS составляет 2,8 миллиарда долларов.
Орбитальный корабль и посадочный модуль Genesis
Орбитальный транспортный корабль сможет выводить спутники на удаленные орбиты и транспортировать несколько сотен килограммов полезной нагрузки. Для увеличения мощности OTV компания Firefly сотрудничает с Aerojet Rocketdyne, которая является лидером в создании космических силовых установок. В космическом аппарате будет использован двигатель XR-5 Hall Thrusters. По предварительным данным, Firefly OTV будет иметь вес 130 кг.
Посадочный модуль Genesis / Firefly Aerospace
Посадочный модуль Genesis от Firefly сможет доставить на поверхность луны 85 кг полезной нагрузки. Аппарат построят на базе израильского Beresheet с использованием американских компонентов, чтобы соответствовать требованиям NASA. В модуле также будет моторная система от Aerojet.
Полезная нагрузка и орбитальный корабль в обтекателе ракеты-носителя / Firefly
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Долгожданная Mount & Blade II: Bannerlord появилась в раннем доступе Steamсегодня , 19:30
-
Карантин в Украине: как это повлияло потребление интернет-трафикасегодня , 19:53
-
Дизайн смартфона OnePlus 8 показали на официальных изображениях: фотосегодня , 10:17
-
В Telegram появились папки для бесед и статистика каналовсегодня , 17:49
-
Искусственный интеллект для чайников: Google выпустила простой пособие про нейросетисегодня , 19:06
-
Онлайн-доставка тоже страдает от карантина – в Glovo объяснили причинысегодня , 21:03