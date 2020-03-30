Firefly Aerospace планирует поставлять научные приборы на Луну по заказу NASA

Американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace с подразделением в Украине, занимается подготовкой к поставке груза в Луну. С этой целью компания разрабатывает орбитальный транспортный корабль (Orbital Transfer Vehicle, OTV) и посадочный модуль Genesis.

Компания Firefly Aerospace в рамках сотрудничества с NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Services подала заявку на четвертый заказ. Она предусматривает транспортировки научных приборов на один из полюсов Луны.

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Ожидается, что NASA начнет заключать контракты в апреле. Далее компании будут иметь 2,5 года на подготовку к миссии, которая начнется во второй половине 2022 года. Общий бюджет программы NASA CLPS составляет 2,8 миллиарда долларов.

Орбитальный корабль и посадочный модуль Genesis

Орбитальный транспортный корабль сможет выводить спутники на удаленные орбиты и транспортировать несколько сотен килограммов полезной нагрузки. Для увеличения мощности OTV компания Firefly сотрудничает с Aerojet Rocketdyne, которая является лидером в создании космических силовых установок. В космическом аппарате будет использован двигатель XR-5 Hall Thrusters. По предварительным данным, Firefly OTV будет иметь вес 130 кг.



Посадочный модуль Genesis / Firefly Aerospace

Посадочный модуль Genesis от Firefly сможет доставить на поверхность луны 85 кг полезной нагрузки. Аппарат построят на базе израильского Beresheet с использованием американских компонентов, чтобы соответствовать требованиям NASA. В модуле также будет моторная система от Aerojet.



Полезная нагрузка и орбитальный корабль в обтекателе ракеты-носителя / Firefly

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