Firefox запускает две действительно полезные функции

46 Читати новину українською
Firefox добавляет 2 новые функции
Firefox добавляет 2 новые функции / Фото из открытых источников

В браузере Firefox появятся две важные функции: браузер будет сообщать о посещении взломанных хакерами сайтов, а также заработает система мониторинга цен в популярных интернет-магазинах.

Об этом сообщает ain.ua.

Первая функция работает из-за расширения Firefox Monitor, которое запустили в сентябре. Этот инструмент может отправлять сообщения при запуске сайта, аккаунты на котором в течение последних 12 месяцев были скомпрометированы.

Читайте также: В Украине заработает крупнейшая в мире платежная система UnionPay

Он будет сообщать о большом количестве взломов и утечек данных и предложит проверить свой аккаунт на ресурсе. При этом это сообщение можно будет отключить в настройках.

Monitor "разговаривает" на 26 языках, в частности, украинском и русском. Услуга будет доступна уже через несколько недель.

Firefox запускає дві справді корисні функції
Как отключить Firefox Monitor

Еще одно интересное нововведение в Mozilla – расширение The Price Wise. Эта функция мониторит цены на выбранные товары в пяти крупных онлайн-ритейлерах: Amazon, Best Buy, Home Depot, eBay, и Walmart, и сообщает об изменениях в ценах.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Firefox Интернет
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
15 ноября 14:02 Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
Блог Медіа 150
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
14 ноября 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 389
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
13 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 1009
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
624
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
Ірина Полицька 281
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 864
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук