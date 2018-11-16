Firefox запускает две действительно полезные функции

В браузере Firefox появятся две важные функции: браузер будет сообщать о посещении взломанных хакерами сайтов, а также заработает система мониторинга цен в популярных интернет-магазинах.

Об этом сообщает ain.ua.

Первая функция работает из-за расширения Firefox Monitor, которое запустили в сентябре. Этот инструмент может отправлять сообщения при запуске сайта, аккаунты на котором в течение последних 12 месяцев были скомпрометированы.

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Он будет сообщать о большом количестве взломов и утечек данных и предложит проверить свой аккаунт на ресурсе. При этом это сообщение можно будет отключить в настройках.

Monitor "разговаривает" на 26 языках, в частности, украинском и русском. Услуга будет доступна уже через несколько недель.



Как отключить Firefox Monitor

Еще одно интересное нововведение в Mozilla – расширение The Price Wise. Эта функция мониторит цены на выбранные товары в пяти крупных онлайн-ритейлерах: Amazon, Best Buy, Home Depot, eBay, и Walmart, и сообщает об изменениях в ценах.

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