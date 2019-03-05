Фирменная оболочка Xiaomi MIUI 10 получит новые функции: перечень

Компания Xiaomi анонсировала новые функции, которые получит ее фирменная прошивка MIUI 10. Как отметили в китайской компании, новые функции составлены на основе пожеланий и отзывов пользователей.

Как сообщает Gizmochina, компания представила набор функций, которые вскоре получит MIUI 10. А также добавила перечень характеристик, которыми могут дополнить прошивку в "ближайшем будущем".

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Ближайшая сборка MIUI 10:

Возможность показа заблокированного экрана при разблокировке по лицу; Новые звуковые эффекты Улучшения звучания эффектов Dolby sound; Одновременная работа сканера отпечатков пальцев и системы распознавания лица; Оптимизированный режим энергосбережения; Пробуждение экрана с помощью голосовых команд Оптимизированное очистки одним нажатием кнопки; Поддержка конфиденциальности для альбомов с видео; Глобальный ночной режим; Поддержка вертикально расположенного текста при редактировании фотографий; Редизайн пользовательского интерфейса App Store.

При этом в планах компании уменьшить количество ложных прикосновений и улучшить функции голосового затвора. Кроме того, в MIUI может появиться детский режим.

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