Фирменная оболочка Xiaomi MIUI 10 получит новые функции: перечень
Компания Xiaomi анонсировала новые функции, которые получит ее фирменная прошивка MIUI 10. Как отметили в китайской компании, новые функции составлены на основе пожеланий и отзывов пользователей.
Как сообщает Gizmochina, компания представила набор функций, которые вскоре получит MIUI 10. А также добавила перечень характеристик, которыми могут дополнить прошивку в "ближайшем будущем".
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Ближайшая сборка MIUI 10:
- Возможность показа заблокированного экрана при разблокировке по лицу;
- Новые звуковые эффекты
- Улучшения звучания эффектов Dolby sound;
- Одновременная работа сканера отпечатков пальцев и системы распознавания лица;
- Оптимизированный режим энергосбережения;
- Пробуждение экрана с помощью голосовых команд
- Оптимизированное очистки одним нажатием кнопки;
- Поддержка конфиденциальности для альбомов с видео;
- Глобальный ночной режим;
- Поддержка вертикально расположенного текста при редактировании фотографий;
- Редизайн пользовательского интерфейса App Store.
При этом в планах компании уменьшить количество ложных прикосновений и улучшить функции голосового затвора. Кроме того, в MIUI может появиться детский режим.
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