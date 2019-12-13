Фитнес-браслет Honor Band 5 с уникальной функцией уже в Украине: цена

В Украине официально стартовали продажи нового фитнес-браслета Honor Band 5. В нашей стране он будет представлен в розовом и синем цветах.

Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 0,95 дюйма с разрешением 240x120 пикселей. Экран также имеет защитное 2,5 D-стекло и защиту от воды и пыли.

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Функции

Новый фитнес-трекер умеет мониторить сердечный ритм. Различает до 10 видов спортивных занятий (бег, плавание и тому подобное).



Honor Band 5 уже доступен в Украине

Новинка получила интересную функцию мониторинга пульса в режиме реального времени. То есть пользователь может контролировать состояние здоровья и занятия спортом. В случае необходимости датчик предупреждает пользователя о том, что пульс превышает заданные лимиты.

Также браслет поддерживает технологию TruSleep, которая автоматически регистрирует фазы сна (легкий сон, глубокий сон и быстрый сон REM2). Система также может распознать 6 распространенных нарушений сна и предлагает 200 вариантов решения.

Также он получил уникальную фишку – SpO2. Это способность измерять насыщение крови кислородом. При снижении этого показателя, у пользователя развивается гипоксия. Человек начинает испытывать головную боль, одышку и головокружение.



Honor Band 5 получил интересную фишку

Цена

Honor Band 5 уже доступен в сетях магазинов с гаджетами и бытовой техникой. Его розничная стоимость составляет 899 гривен.

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