Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 появился в продаже до официального анонса

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Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Mi Band 4 / Фото из открытых источников

Презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 запланирована на 11 июня, однако преданные фанаты бренда уже нашли способ приобрести новинку. Индийский инсайдер Мукул Шарма обнаружил, что некоторые интернет-продавцы предлагают гаджет, который еще не представили официально.

В своем Twitter-аккаунте инсайдер опубликовал скриншоты страницы заказ смарт-браслета и уточнил, что ему удалось оплатить устройство.

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Характеристики. Согласно описанию товара, фитнес-трекер получил цветной сенсорный OLED-дисплей, влагозащищенный корпус, модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0, датчик сердечного ритма и аккумулятор емкостью 135 мАч.

Цена. Заявленная цена устройства без модуля NFC составила 51,4 долларов (около 1400 гривен). Источник отмечает, что официально она не подтверждена и может измениться после анонса гаджета.

Дата анонса. Напомним, презентация Xiaomi Mi Band 4 состоится 11 июня.

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Теги: Фитнес-трекер Техно Гаджеты Xiaomi Цены Новости Техно
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