Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 получил украинский язык

Уже прошло несколько месяцев со времени презентации нового фитнес-трекера от Xiaomi – Mi Band 4. Тогда китайский производитель заверил, что новое поколение браслета получит украинский язык. Сейчас Xiaomi выполнила свое обещание и добавила украинский в Mi Band 4.

Как пишет gagadget.com ранее Xiaomi заверила, что поддержку украинского языка фитнес-трекер Mi Band 4 получит в августе.

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Как настроить украинский язык в Xiaomi Mi Band 4. Чтобы активировать украинский язык, нужно установить самое свежее обновление программного обеспечения. Для этого пользователю Mi Band 4 нужно зайти в фирменное приложение Mi Fit и обновить его до последней версии.

Xiaomi Mi Band 4 стоит в Украине тысячу гривен

Чем особенный Xiaomi Mi Band 4. Трекер получил 0,95-дюймовый цветной AMOLED-дисплей, на котором освещается деятельность пользователя и его жизненные показатели.

Mi Band 4 поддерживает команды голосового помощника, с его помощью можно, в частности, взаимодействовать с системой умного дома или быстро получить данные с пульсометра. Также он оснащен модулем NFC, но в Украине эта услуга не доступна.

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