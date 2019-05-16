Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 засветился на свежих фото

В сети появились новые фото с будущей новинкой — фитнес-трекером 4 поколения Xiaomi Mi Band. Девайс показан в выключенном и в рабочем состоянии.

Как пишет slashleaks, во включенном состоянии на дисплее видно только место функциональной сенсорной клавиши, которая отмечена кругом.

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Что прояснили снимки. Как свидетельствуют новые фото, пользователь сможет увидеть название композиции, когда будет проигрываться музыка. Также владелец трекера сможет переключать треки, регулировать громкость и ставить воспроизведение на паузу. Как видно, смарт-браслетом можно будет управлять фирменным голосовым помощником.



Xiaomi Mi Band 4 могут представить уже в мае

Что было известно. Ранее появилась информация, что Xiaomi Mi Band мало чем будет отличаться от предшественника. Главной особенностью новинки станет отсутствие углубления под сенсорную кнопку. Будет отличаться также и зарядка. Теперь трекер нужно будет класть в нее, а не засовывать.

Когда представят. Точная дата анонса пока не сообщается. Но по слухам, его должны анонсировать уже в этом месяце.



О цене пока ничего неизвестно​

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