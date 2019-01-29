Фитнес-трекеры обманывают пользователей – исследование

Фитнес-трекеры могут показывать ложную информацию о количестве сожженных калорий пользователем при ходьбе или беге. В этом убеждают ученые из университета Абериствита.

Как пишет BBC Украина, все фитнес-трекеры, которые стоят от 25 до 100 долларов, давали неточные данные во время ходьбы и бега. Как утверждают авторы исследования, эти устройства завышают количество сожженных калорий.

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Так, ученые провели тесты, во время которых измеряли количество кислорода, которое человек использовал в течение десяти минут ходьбы и бега на беговой дорожке, прежде чем сравнивать результаты с различными фитнес-трекерами. При этом измерении ходьбы трекер завышал данные более чем на 50%.

"Если вы хотите знать точное количество калорий, которое вы сжигаете во время тренировки, то не имеет значения, какое устройство используете, вы должны интерпретировать данные с определенной осторожностью", – заявил доктор Тэтчер.

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