Фитнес-трекеры впервые отследили вспышку гриппа в реальном времени

Анализируя данные с фитнес-трекеров и умных часов, ученые опередили национальный эпидемиологический надзор США в прогнозировании эпидемии гриппа. Такая схема – основа улучшения системы здравоохранения в ближайшем будущем.

Примерно 30% населения США сегодня используют фитнес-трекеры или умные часы для отслеживания основных показателей здоровья – пульса, физической активности, качества сна. Ученые из Института Скриппса анализировали данные американских граждан – пользователей Fitbit – и улучшили текущий эпидемиологический прогноз в нескольких штатах. Работа опубликована на сайте института.

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Как исследователям удалось отследить вспышку гриппа

Данные без указания лиц поступили от 200 тысяч пользователей, 47 тысяч из которых носили фитнес-трекеры постоянно. Они жили в штатах Нью-Йорк, Калифорния, Техас, Иллинойс и Пенсильвания.

Сейчас для прогнозирования эпидемии гриппа в стране используют данные национального эпидемиологического надзора. Эти прогнозы основаны на данных амбулаторных пациентов и обобщаются с задержкой в одну-три недели.

Чтобы исправить ситуацию, ученые анализировали показатели сердечного ритма и режима сна пользователей Fitbit. Именно они обычно нарушаются прежде всего, если человек болеет.

Частота сердечных сокращений увеличивается, ежедневная активность и характер сна также меняются,

– уточняют авторы.

Анализ этих данных в режиме реального времени и сопоставление выводов с предыдущим прогнозом эпидемиологического надзора значительно улучшили сценарий заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями в каждом штате, заявили авторы.

Устройства такого типа быстро совершенствуются, и вскоре технологии смогут еще точнее отслеживать артериальное давление, температуру тела, пульс, а в будущем – учитывать, например, кашель. Все эти данные, как надеются ученые, помогут совершенствовать существующие системы мониторинга и точнее прогнозировать эпидемии гриппа.

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