Флагман Xiaomi Mi 10: Компания перенесла европейский релиз смартфона

После отмены выставки Mobile World Congress 2020 года, свои планы на анонсы новинок пересмотрели ряд производителей электроники. Компания Xiaomi, что собиралась принять участие в мероприятии несмотря на эпидемию коронавируса, объявила о переносе запланированной презентации глобальной версии смартфонов Mi10 и Mi10 Pro.

Когда представят глобальную версию флагманов

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Организаторы выставки пока не назвали альтернативной даты проведения мероприятия. Xiaomi выступила с официальным заявлением, в котором сообщается, что анонс глобальных версий смартфонов семейства Mi10 отложен на неопределенное время. Ранее предполагалось, что презентация пройдет 23 февраля, за день до старта MWC 2020. Дату европейской презентации моделей Mi10 и Mi10 Pro производитель объявит позднее.

Особенность Mi10 и Mi10 Pro

Ключевым отличием между представленными новинками, построенными на базе процессора Snapdragon 865, стала конфигурация модуля камеры – старшая версия гаджета получила два телеобъектива с различным фокусным расстоянием. Кроме того, Pro-версия смартфона поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Mi10 и Mi10 Pro для китайского рынка

Из-за вспышки коронавируса компания Xiaomi вынуждена была отказаться от привычного формата презентации флагманов и перенесла ее в онлайн. На западе Xiaomi показала флагманы и рассказала о технических характеристиках и цене смартфонов.

Цена

Xiaomi Mi 10 (8/128 ГБ): 3 999 юаней (573 доллара или 14 тысяч гривен)

Xiaomi Mi 10 (8/256 ГБ): 4 299 юаней (615 долларов 15 тысяч гривен)

Xiaomi Mi 10 (12/256 ГБ): 4 699 юаней (673 доллара 16 500 гривен)

Xiaomi Mi 10 Pro (8 / 256ГБ): 4 999 юаней (716 долларов 17 500)

Xiaomi Mi 10 Pro (12/256 ГБ): 5 499 юаней (788 долларов 19 200 гривен)

Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 512Гб): 5 999 юаней (859 долларов 20 100 гривен).

Обе версии поступят в продажу в Китае 18 февраля.

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