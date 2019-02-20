Xiaomi Mi 9 представили официально: характеристики и цена долгожданного флагмана

Компания Xiaomi официально представила свой новый флагманский смартфон Mi 9. Создатели устройства уже называют новинку "самым производительным смартфоном в мире". Это доказывают и результаты тестов.

Дизайн Xiaomi Mi 9

Смартфон получил трендовый ныне каплевидный вырез вверху экрана и очень тонкие рамки. Сканер отпечатков пальцев встроят непосредственно в экран. Тройная основная камера размещена вертикально. Xiaomi Mi 9 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED.

Характеристики Xiaomi Mi 9

Mi 9 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Технически смартфон стал первым в мире, который получил процессор следующего поколения. Отметим, одна из модификаций смартфона Xiaomi Mi Mix 3 также получила новейший процессор, однако смартфон разрабатывался не с нуля. В уже представленное устройство просто встроили новый чип.

Основная камера – тройная, с такими модулями:

1/2-дюймовый сенсор Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, объектив с диафрагмой f/1.75 и шестью линзами, объединение четырех пикселей в один при недостатке освещения;

12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1,0 мкм, объектив с диафрагмой f/2.2 и шестью линзами, двукратный оптический зум;

16-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1,0 мкм, объектив с диафрагмой f/2.2 и шестью линзами, угол обзора 117 градусов, алгоритмы минимального искажения изображения, возможность макро-съемки с расстояния 4 сантиметра.

Разрешение единого модуля фронтальной камеры – 20 Мп.



Xiaomi Mi 9, как и ожидалось, получил процессор Qualcomm Snapdragon 855

В нижней части корпуса расположен симметричный порт USB Type-C. Емкость батареи составляет 3500 миллиампер/часов.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. Кроме того, компания представила Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, который помимо анонсированной основной камеры с четырьмя модулями, получил 12 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi Mi 9 SE. Также китайский производитель представил бюджетную версыю флагмана, которая получила название Xiaomi Mi 9 SE. Смартфон оборудовали 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Кроме того смартфон получил основной модуль камеры на 48 Мп.

Цены. Стоимость Xiaomi Mi 9 в Китае стартует от отметки в 2 999 юаней (около 12 000 гривен) за версию с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ. Xiaomi Mi 9 Explorer Edition обойдется в 3 999 юаней (около 16 000 гривен). Отметим, модель получила 12 ГБ оперативки и встроенную память на 256 ГБ. Xiaomi Mi 9 SE обойдется в 1 999 юаней (около 8 000 гривен).

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