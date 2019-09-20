Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представили официально: характеристики и цена

Компания Huawei провела презентацию в Германии и официально представила свои новые флагманские смартфоны под названием Mate 30 и Mate 30 Pro. Наиболее узнаваемой характеристикой новинок стал круглый модуль основной камеры, которую разместили в центре задней крышки.

Дизайн. Mate 30 получил экран с диагональю 6,62 дюйма. При этом Pro-версия имеет диагональ 6,53 дюйма. Это OLED-дисплей с разрешением 2400x1176 пикселей. Также Mate 30 Pro получил так называемый Waterfall-экран (водопад), то есть его боковые рамки как бы растекаются. Это дает ощущение еще большей "безрамочности".

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Кроме того, в Pro-версии физические кнопки заменили на невидимые виртуальные.



Mate 30 Pro получил оригинальную камеру

Относительно камер, то в круглом модуле Mate 30 производители разместили такие модули камеры: ультраширокий объектив на 16 Мп, широкий на 40 Мп, телефото на 8 Мп и лазерный фокус.

Камера Mate 30 Pro состоит из 40-мегапиксельного основного модуля, ультраширокого объектива на 40 Мп, 8-мегапиксельного телефото модуля и трехмерный сенсор глубины, который может пригодиться в приложениях дополненной реальности.

Обе новинки оснащены фирменным процессором Huawei Kirin 990, включающий 5G-модем.



Стоимость Mate 30 Pro стартует от 1099 евро

Смартфоны получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. За автономность будет отвечать аккумулятор на 4200 и 4500 мАч (более мощная батарея у Pro-модели).

Важно! Это первые смартфоны китайского производителя без установленных сервисов Google. Поэтому он не будет предустановленных приложений Google, в том числе Google Play Store, Gmail.

Зато Huawei предложит пользователям Android собственный магазин приложений. Сейчас в нем уже около 45 тысяч приложений, а чтобы увеличить их количество – компания инвестировала миллиард долларов в привлечение разработчиков и развитие HMS.



Mate 30 и Mate 30 Pro не получат Google Play Store

Цена

Стоимость самой дешевой модели Huawei Mate 30 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 799 евро (22 400 гривен); При этом модель Mate 30 Pro с таким же объемом оперативки и 256 ГБ накопителя оценена в 1099 евро (30 800 гривен); За модель Mate 30 Pro с 5G придется выложить 1199 евро (33 600 гривен). Кроме того, компания предлагает эксклюзивную версию Mate 30 Pro RS Porsche Design. Ее стоимость стартует от 2095 евро (58 600 гривен).

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