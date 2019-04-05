Флагманские смартфоны Huawei P30 Pro и P30 официально поступили в продажу в Украине

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Huawei P30 Pro та P30: цена в Украине
Huawei P30 Pro та P30: цена в Украине / rozetked.me

5 апреля новые камерофоны от Huawei P30 Pro и Р30 официально поступили в продажу в Украине. У нас они доступны в трех цветовых вариантах: Aurora (Полярное сияние) и Breathing Crystal (Перламутр), а также в классическом черном цвете.

Цена Huawei P30

Младшая версия флагмана представлена в модификации 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Она оценена в 22 999 гривен.

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Новинка получила 6,1-дюймовый OLED-экран и фирменный процессор HiSilicon Kirin 980. Основная камера имеет три модуля: 40 + 16 + 8 Мп. Фронталка здесь одинарная с разрешением 32 Мп.

Ціна Huawei P30

Цена Huawei P30

Цена Huawei P30 Pro

  1. Топовая версия P30 Pro доступна в Украине в двух модификациях;
  2. Модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 27 999 гривен. При этом версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной — 32 999 гривен.

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Ціна Huawei P30 Pro 8/128 ГБ

Цена Huawei P30 Pro 8/128 ГБ

Относительно других характеристик, то эта модель оснащена 6,47-дюймовым OLED-экраном. Он тоже работает на топовом процессоре Kirin 980. Как и у младшей версии – основная камера состоит из трех модулей: 40 + 20 + 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры 32 Мп.

Ціна Huawei P30 Pro 8/256 ГБ

Цена Huawei P30 Pro 8/256 ГБ

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Теги: Новости Техно Huawei Техно Смартфоны
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