Украинское подразделение Huawei Consumer Business Group презентовало в Украине новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro. Он отличается стильным дизайном и высокими показателями производительности.

На онлайн-презентации присутствовал 24 канал.

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Характеристики

Дизайн. Huawei MatePad Pro получил высокое соотношение размера экрана к корпусу (90%) и ультратонкие 4,9-миллиметровые грани по бокам. Диагональ дисплея составляет 10,8 дюйма, а соотношение сторон 16:10.

Huawei MatePad Pro оснащен IPS-панелью с разрешением 2K QHD. Технология улучшения изображения Huawei ClariVu значительно оптимизирует передачу цвета и четкость картинки.

Производительность. Huawei MatePad Pro оснащен топовым процессором Kirin 990, разработанным по 7-нм техпроцессу. Он обеспечивает повышенную производительность и энергоэффективность. Также здесь есть 16-ядерный графический процессор Mali-G76, что значительно повышает производительность и время автономной работы для игр и видео. 12-слойная система охлаждения позволяет планшету не нагреваться даже при высоких нагрузках.

Аккумулятор. Емкость батареи Huawei MatePad Pro составляет 7 250 мач с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт.

Интересные функции

Huawei MatePad Pro поддерживает функцию Multi-screen Collaboration, с ее помощью можно легко перетаскивать файлы со смартфонов Huawei на планшет. Это дает возможность набирать текст на смартфонах через клавиатуру и экран планшета, проигрывать сохраненную на смартфоне музыку через динамик планшета и тому подобное.

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Режим Multi-Window обеспечивает многозадачность с поддержкой до трех приложений одновременно для общения в чатах, онлайн-шопинга или просмотра видео. Благодаря Floating Window (Всплывающее окно) пользователи могут отвечать на текстовые сообщения во время игр или просмотра фильмов и тому подобное.

Еще одна интересная функция Huawei App Multiplier поможет разделить одно приложение на два окна, обеспечивая воспроизведение двойного экрана с альбомной ориентацией.

Huawei MatePad Pro также поддерживает стилус Huawei M-Pencil. При размещении стилуса на Huawei MatePad Pro происходит автоматическое соединение через Bluetooth.



Флагманский планшет Huawei MatePad Pro / Фото: Пресс-служба Huawei

Также Huawei MatePad Pro поддерживает интеллектуальную магнитную клавиатуру Smart Magnetic Keyboard, которая тоже присоединяется через Bluetooth.

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Планшет оснащен технологией Histen 6.0 для воспроизведения 3D-стереозвука. Четырехканальный quad-динамик, настроенный Harman Kardon, воспроизводит любые сложные звуки с высокой точностью.

Цена

MatePad Pro поступит в продажу 22 июня в цвете Midnight Grey (серый).

Рекомендованная стоимость модификации 6 + 128 ГБ памяти 17 999 гривен.

При этом, если пользователи оформят заказ с 8 до 21 июня, то получат в подарок стилус M-Pencil.