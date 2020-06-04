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Кино дома: как изменятся технологии онлайн-кинотеатров в ближайшие 5 лет
сегодня , 16:16 Кино дома: как изменятся технологии онлайн-кинотеатров в ближайшие 5 лет
Ірина Полицька
Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги
28 мая , 21:07 Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги
Ірина Полицька
Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полет к МКС
25 мая , 15:22 Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полет к МКС
Михайло Года