Флагманский realme X3 SuperZoom полностью рассекретили за неделю до анонса: фото

До конца мая ожидается презентация первых смарт-часов realme и нового флагманского смартфона realme X3 SuperZoom. Накануне этого события в сеть попали многочисленные фотографии устройства, а также его подробные технические характеристики.

24 канал детально ознакомился со всей информацией об realme X3 SuperZoom. Смартфон получит традиционный дизайн с практически безрамочным экраном, отверстием под фронталку и большим модулем основной камеры. Из особенностей внешнего вида можно отметить встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев.

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Технические характеристики realme X3 SuperZoom

Согласно последней информации, смартфон получит 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. "Сердцем" устройства станет прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Объем оперативной памяти – 12 ГБ типа LPDDR4X, а встроенной – 256 ГБ UFS 3.0.

Главной фишкой модели должна стать 8-мегапиксельная камера с перископическим объективом, способная снимать с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом. Кроме нее будут установлены широкоугольные модули на 64 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Фронтальная камера получила 32 Мп.

Автономность

За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт. Сообщается также о поддержке объемного звучания Dolby Atmos, а вот о наличии стереодинамиков информации пока нет. Однако известно, что в смартфона не будет 3,5-мм разъема для наушников и возможности установки карт памяти microSD.

Фото realme X3 SuperZoom

Дата презентации

Презентация realme X3 SuperZoom запланирована на 26 мая. Неизвестно, будут ли вместе с ним представлены другие модели серии X3.

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