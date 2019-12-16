Флагманский камерафон Vivo X30 Pro официально представили: характеристики новинки

В Китае официально представили новый флагманский камерофон компании Vivo, который получил название Vivo X30 Pro. Неудивительно, что во время презентации компания акцентировала внимание на камере аппарата, и его фотовозможностях.

Презентация проходила довольно громко. Для эффектности организаторы направили в небо прожекторы, которые изобразили латинскую букву V.

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Камера

Основная камера состоит из четырех модулей. Основной получил разрешение 64 Мп. Дополнительно установлены датчики изображения разрешением 32 и 8 Мп, а также перископна камера на 13 Мп, которая обеспечивает 60-кратный цифровой зум. Камера оснащена системами электронной и оптической стабилизации изображения.

Super Moon Mode

Помимо впечатляющего зума, широкоугольного модуля и портретной съемки, которые есть в большинстве современных смартфонов Vivo X30 Pro получил отдельный режим для съемки Луны под названием Super Moon Mode.



Камерафон получил специальный режим Super Moon Mode

Другие характеристики

Сердцем смартфона выступает монокристальная система Exynos 980 с поддержкой 5G. Емкость аккумулятора составляет 4350 мА*ч, поддерживается быстрая зарядка FlashCharge мощностью 33 Вт.



Смартфон будет работать на однокристальной платформе Exynos 980

Дата выхода и цена

О цене и дате выхода смартфона пока ничего не известно, однако компания сообщит об этом в ближайшее время.

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