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Флагманский смартфон Meizu 17 засветился на новом снимке

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Meizu 17 засветился на новом снимке / prostomob.com

Похоже, китайский производитель Meizu представит свой новый флагманский смартфон. Он должен получить название Meizu 17. И в сети появляется все больше новых снимков, на которых якобы будущая новинка.

Инсайдер под ником Abdul Q опубликовал очередной снимок Meizu 17. Но подчеркнем, что это лишь предположения экспертов, поэтому конечный дизайн новинки может быть другим.

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Что еще известно

На этом новом снимке можно увидеть основную камеру, которая получила четыре модуля. Четыре из них расположены вертикально. Светодиодная вспышка размещена сбоку.

Лицевая панель имеет такой же дизайн, как и на предыдущих рендерных изображениях. Устройство должно получить очень узкие рамки по периметру экрана, а фронтальная камера будет размещена в специальном вырезе вверху экрана.

По слухам, Meizu 17 должен получить новый топовый процессор Snapdragon 865 и будет поддерживать работу в мобильных сетях 5G. Устройство будет работать под управлением Android 9.0 Pie.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Meizu
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