Смартфон Nokia 9 PureView протестировали на производительность: результат разочарова

Новый флагманский смартфон Nokia 9 PureView прошел тестирование на производительность. Его испытали на популярном бенчмарке Geekbench.

Как известно, Nokia 9 работает на топовом процессоре Snapdragon 845. Правда, большинство флагманов оснащены новой версией Snapdragon 855. Также новинка имеет 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9 Pie.

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С такими характеристиками в однопоточном тесте смартфон набрал 2269 баллов, а в многопоточном – 8793 баллов. Это довольно скромный результат, если сравнивать с другими флагманами на Snapdragon 855.

К примеру, будущая новинка от Samsung – Galaxy S10 Plus, работает на процессоре Exynos 9820 с 12 ГБ оперативной памяти, Geekbench аппарат набрал соответственно 4450 и 9753 баллы.

Nokia 9 PureView протестировали на Geekbench

Чем уникален Nokia 9 PureView. Особенностью будущей новинки является основная камера, получившая сразу 5 модулей. Таким образом, новинка станет первым в мире смартфоном пента-камерой.

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