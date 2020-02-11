Флагманы Sony "сломались" после обновления до Android 10

Нередко после очередного обновления операционной системы что-то идет не так. Впрочем, такая ситуация чаще случается с компьютерами. На этот раз досталось смартфонам Sony. Вместо того, чтобы подарить гаджетам новые функции, обновление до версии Android 10 "сломало" их.

Пользователи сразу нескольких моделей смартфонов от Sony пожаловались на ряд проблем, с которыми они столкнулись после официального обновления до актуальной версии О, сообщает Phonearena.

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Что не так со смартфонами Sony

Одной из основных "поломок", о которой сообщают владельцы смартфонов Sony Xperia XZ2 и XZ3, стала ощутима задержка выхода смартфона по блокированию при использовании сканера отпечатков пальцев.

У некоторых пользователей также наблюдается быстрый разряд батареи или произвольное включение экрана смартфона. Еще один владелец Xperia XZ3 заявил, что его будильник срабатывал каждую минуту, несмотря на его отключение и только после очистки кэша сигнал прекратился.

В других случаях после обновления смартфоны не открывали больше одной программы за раз или полностью зависали, при этом перезагрузка устройства ничего не меняла.



После обновления до Android 10 владельцы смартфонов Sony получили ряд проблем

Какие смартфоны Sony "сломались" после обновления

Модели Xperia XZ3 и Xperia XZ2 выпущены в 2018 году и работают на базе мобильной платформы Snapdragon 845. Однако указанные проблемы коснулись и прошлогодних смартфонов Xperia 1 и Xperia 5 на базе Snapdragon 855. Некоторым пользователям удалось устранить ошибки с помощью программы Xperia Companion, но через несколько дней все проблемы вернулись.

Реакция Sony

По неподтвержденной информации, компания уже приостановила распространение обновления для некоторых моделей смартфонов. Точная дата выхода патча для решения описанных проблем пока неизвестна.

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