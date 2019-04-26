Ford инвестировала немалые средства в создание собственного электрокара

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Ford инвестировала 500 миллионов долларов в создание собственного электрокара
Ford инвестировала 500 миллионов долларов в создание собственного электрокара / Фото из свободных источников

Бренд Ford объявил о своих намерениях инвестировать 500 миллионов долларов в американскую компанию Rivian, которая занимается разработкой автомобилей на электрической тяге. Также известно, что в рамках партнерства производители представят "абсолютно новый" электромобиль под маркой Ford.

Как сообщает Engadget, несмотря на то, что Rivian продолжит оставаться независимой компанией, президент Ford Джо Хинрикс станет членом совета директоров американского производителя.

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Преимущества для Rivian. Партнерское соглашение обещает стать выгодным для каждой из сторон. Компания Rivian, чьи автомобили не успели поступить в массовую продажу, получит огромные инвестиции, которые, безусловно, помогут продолжить начатое дело.

Что из этого получит Ford? Что касается Ford, то компания сможет ускорить процесс трансформации в автопроизводителя, ориентированного на производство транспортных средств с электрической силовой установкой.


Ford и Rivian договорились о сотрудничестве

Детали о новом электрокаре и его перспективах. Вложенные средства используют для создания платформы для электромобилей, которая не нуждается в разработке или модификации. Компания будет использовать платформу Rivian для создания автомобилей с нулевым уровнем выброса вредных веществ, которые дополнят собой семейство транспортных средств, что разрабатываются Ford самостоятельно.

Вложенные средства могут принести Ford неплохие дивиденды в будущем, предоставив преимущества перед основными конкурентами внутри рынка электрического транспорта.

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Теги: Техно IT-бизнес Новости Техно Авто Ford
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