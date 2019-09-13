Ford оборудует свои авто передвижным кинотеатром

Компания Ford представила необычный патент на передвижной кинотеатр, который встроен прямо в корпус автомобиля. Пока не известно, в какой линейке авто реализуют подобную разработку и когда она станет доступной.

Преимущества. Согласно патентной заявке, передвижной персональный кинотеатр Ford Liftgate Projector будет организован с помощью проектора в двери багажника, сообщает CNET.

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Он подключается к мультимедийному комплексу автомобиля и воспроизводит любое изображение или видео на установленный рядом с машиной экран. Такой подход не претендует на звание технологического прорыва, но значительно упрощает организацию просмотра фильмов далеко от дома – не нужно таскать с собой громоздкий прибор и постоянно искать розетку.



Проектор встроят в дверцу багажника

Недостатки. Не обошлось изобретение и без спорных моментов. Сам факт того, что во время всего сеанса багажник должен быть открыт, может смутить некоторых автолюбителей. К тому же проектор легко повредить, сильно хлопнув дверью.



Дата релиза разработки неизвестна

Дата релиза. Впрочем, у Ford еще есть время на доведение изобретения "до ума" – сейчас это только патент, и неизвестно, когда он будет реализован в конкретной линейке серийных автомобилей.

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