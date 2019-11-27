Ford отказался от "справедливого соревнования" пикапов с Tesla

Во время презентации нового электропикапа Cybertruck Tesla показала перетягивание каната с Ford F-150, в котором победу одержал новый пикап компании Илона Маска. После этого автопроизводитель Ford предложил устроить "справедливые соревнования", однако сейчас компания отказалась от этой идеи.

Представители Ford объяснили причину отказа тем, что им, мол, "нечего доказывать конкуренту", сообщает Techcrunch.

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Почему Ford не понравился тест Маска

Ранее в компании Ford настаивали, что перетягивание каната между новым Cybertruck и действующим лидером американского рынка пикапом F-150 было нечестным, ведь Маск скорее всего взял базовую заднеприводную версию пикапа от Ford. К тому же, как утверждают в Ford, ДВС трудновато тягаться с электродвигателем в крутящем моменте, а немаленький вес Cybertruck также сыграл в пользу электропикапа.

Смотрите, как новый Cybertruck победил F-150:

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Некоторые пользователи твиттера также усомнились в объективности демонстрации тяговой мощности Cybertruck. В пользу Ford также высказался известный американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон. Он отметил, что автомобили такого класса раскрывают свой потенциал только при наличии нагруженного кузова, который обеспечивает дополнительное сцепление с дорогой.

Отказавшись от реванша, менеджеры Ford отметили, что для компании в первую очередь важно отношение клиентов, которые годами выбирают автомобили компании. Пользуясь случаем, они также напомнили, что автопроизводитель планирует выпустить гибридный F-150 уже в 2020 году, а позже представить и полностью электрическую версию пикапа.

Заказ Cybertruck

Между тем, с момента презентации уже оформлено более 250 тысяч предварительных заказов на электропикап от Tesla.

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