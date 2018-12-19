Ford показала разумную будку для собак: для чего она нужна

Компания Ford представила собственный прототип умной буди для собак. Она оборудована шумоподавлением. В такой будке домашний любимец должен скрываться от фейерверков.

Об этом сообщает TechCrunch.

За основу разработчики взяли технологию шумоподавления, которую использовали во внедорожнике Edge для смягчения шумов двигателя и трансмиссии.

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Так, будка оснащена микрофонами, которые обнаруживают звук фейерверка, а встроенная аудиосистема посылает противофазные сигналы, которые значительно снижают звуки.

Конструкция будки построена из пробки высокой плотности для еще большего исключения внешних шумов.

Умная будка для собак

Правда, пока будка не поступила в продажу, но в Ford заявляют, что это лишь первая новинка из целой серии ноу-хау для решения повседневных проблем.

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