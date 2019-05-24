Ford создал двуногих роботов-курьеров: видео

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Ford создал двуногого робота-курьера
Ford создал двуногого робота-курьера

Компания Ford в сотрудничестве с американским стартапом Agility Robotics разработали двуногих роботов. В будущем они смогут доставлять посылки до двери.

Тестирование начнут проводить не раньше следующего года. В нем примут участие до 100 беспилотных автомобилей Ford и роботов Digit, производства Agility Robotics.

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Один такой робот может поднимать до 18 килограммов. Он также умеет избегать препятствия на дороге и подниматься по лестнице.

При этом по дороге Digit можно будет разместить в багажнике автомобиля. Робот будет раскладываться лишь для того, чтобы донести покупку до дверей дома.

Робот-курьер от Ford: видео

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Теги: Техно Новости Техно робототехника Ford Искусственный интеллект
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